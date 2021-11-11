Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку [ Редактировать ]
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о готовности прекратить голодовку. При этом он выдвинул условие - перевод в многофункциональную клинику на реабилитацию. Об этом сообщает телеканал Mtvari.
Как сообщил телеканалу адвокат Саакашвили Нике Гварамия, его подзащитный решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека прекратить голодовку.
"Есть условие прекращения этой голодовки", - цитирует адвокат Саакашвили.
По его словам, экс-президент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.
В свою очередь министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение №12 при условии прекращения голодовки.
"Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, было его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом", - цитирует издание "Грузия Онлайн" министра.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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