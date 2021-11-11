Франція повторно вакцинуватиме громадян віком від 65 років [ Редактировать ]
У Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії коронавірусу, - заявив тамтешній міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. В країні дві доби поспіль фіксують понад 10 тисяч нових заражень.
Через сплеск захворюваності президент Франції Еммануель Макрон оголосив нові вимоги щодо вакцинації. Зокрема, з 15 грудня особам віком понад 65 років доведеться імунізуватися повторно, адже їхні ковід-паспорти вже будуть недійсні.
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