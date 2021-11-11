Ізраїль проводить ковідні навчання перед спалахом нового штаму [ Редактировать ]
Перші у світі загальнонаціональні ковід-навчання проводить сьогодні Ізраїль. Мета - перевірити готовність державних відомств до спалаху нового смертельного штаму Ковіду "Омега".
Його в країні ще не виявили. Відпрацьовуватимуть зокрема запровадження комендантської години, інформування та тестування населення, організацію дистанційного навчання.
Усе відбувається у форматі військового вишколу. Наразі в Ізраїлі повністю вакциновано 61 відсоток населення.
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