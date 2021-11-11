Президенти України і Литви вирішували, як протистояти навалі нелегалів [ Редактировать ]
Про міграційну кризу сьогодні говорили і президенти України та Литви. Володимир Зеленський заявив, що наша держава адекватно реагуватиме на ситуацію на кордонах.
Напередодні під час засідання Радбезу розробили спеціальний план, як протистояти можливій навалі нелегалів.
Зокрема збільшать кількість прикордонників і патрулів.
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