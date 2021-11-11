Володимир Зеленський заявив, що наша держава адекватно реагуватиме на ситуацію на кордонах.

Про міграційну кризу сьогодні говорили і президенти України та Литви. Володимир Зеленський заявив, що наша держава адекватно реагуватиме на ситуацію на кордонах.

Напередодні під час засідання Радбезу розробили спеціальний план, як протистояти можливій навалі нелегалів.

Зокрема збільшать кількість прикордонників і патрулів.