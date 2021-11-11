У четвер, 11 листопада, заступник начальника відділу Київської міської прокуратури Талала Олег розповів про те, як діти стають об'єктами злочину в закладах освіти. Він заявив, що Київська прокуратура пропонує встановити металеві рамки у школах.

Талала зазначив, що з цією метою було вивчено досвід сусідніх країн щодо ефективності запобігання злочинам. Наразі здійснюється постійний моніторинг в межах роботи постійної робочої групи, яка створена у Київській міській прокуратурі спільно з іншими правоохоронними органами столиці.

Він розповів про заходи, які будуть введені незабаром.

"Із таких заходів є встановлення металевих рамок, які реагували на спроби, принесені до школи заборонених речей. Зокрема зброї. Відповідно наявність, сама наявність таких заходів собі, може даватися психологічний ефект впливу, оскільки будь-які особи, які відвідують заклади освіти, будуть усвідомлювати, що вони забезпечені елементами захисту протидії принесення таких небезпечних заборонених у закладах освіти речей", - сказав він.

Він додав: "Тому беручи до уваги, що Київською міською радою планується витрати і програми фінансування програми на наступний рік, вже відбувається це. Керівником Київської міської прокуратури скеровано звернення до Київської міської ради з пропозицію розглянути питання щодо фінансування проекту встановлення металевих рамок у закладах освіти, який обирає самостійно відповідний профільний департамент Київської міської ради".

Заступник начальника відділу Київської міської прокуратури зазначив, що це буде пілотний проект.

"Їх технічна характеристика, ті, які загальнодоступні, ми ознайомилися з ними. Вони дають змогу поставити такий режим, який надавав би змогу виявляти саме предмети, які за своєю вагою, характеристиками відносяться до зброї. Тобто вони не будуть реагувати на канцелярські приладдя, якісь там предмети, які перебувають у використанні педагогічного складу. Якщо це буде предмет вагою понад 600 грамів, то рамка, звичайно, зреагує і це буде можливістю попередити можливість принесення зброї", - зазначив він.

Нагадаємо, що останній випадок був у Полтавській області, коли дівчина прийшла на території закладу освіти з арбалетом.

"Звичайно, арбалети не сховаєш, але ми мусимо робити заходи з попередження щодо будь-якої особи, в якої виникли злі умисли, вона розуміла, що свій злий умисел вона не зможе реалізувати простим шляхом. Вона усвідомлювала, що на території закладу освіти дійсно діють певні заходи з безпеки. Навіть якщо встановити металорамки на всіх школах, то для певних категорій осіб, які матимуть злий умисел, це буде певним чином утримувачем, оскільки вона усвідомлюватиме, що я не зможу пройти освітній заклад, раптом там встановлена рамка?", - сказав Олег Талала.