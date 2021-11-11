В Харькове водитель автомобиля Mazda сбила полицейского на месте, где оформляли аварию с внедорожником Toyota, которой сбил подростков на пешеходном переходе. Патрульный с травмами доставлен в больницу.

Как рассказали изданию очевидцы, водитель Mazda сбила патрульного полицейского на проспекте Науки, где оформляли ДТП, в котором пострадали два подростка.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что Mazda наехала на полицейского на проспекте Науки около 17:00. По предварительной информации, патрульный остановил автомобиль за нарушение ПДД. Во время общения с правоохранителями 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места и наехала на инспектора.

"В результате ДТП травмировались полицейский и водитель автомобиля Mazda. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.

Данные о происшествии зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что в конце октября в Харькове произошло резонансное ДТП с 16-летним сыном местного бизнесмена. За рулем подаренной папой Infiniti мажор без прав на огромной скорости протаранил Chevrolet, водитель которого погиб.