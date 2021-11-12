Використання ще двох препаратів для лікування COVID-19 схвалили в Регуляторі ЄС. Це - "Ронапрев" і "Регкірона". Препаратами на основі моноклональних антитіл лікуватимуть дорослих та дітей віком від 12 років, і чия вага перевищує 40 кілограмів. Водночас "Ронапрев" рекомендують хворим, які не потребують кисневої підтримки. Натомість "Регкірона" призначений для пацієнтів із ризиком важкого перебігу хвороби.