Регулятор ЄС схвалив ще два препарати від коронавірусу [ Редактировать ]
Використання ще двох препаратів для лікування COVID-19 схвалили в Регуляторі ЄС. Це - "Ронапрев" і "Регкірона". Препаратами на основі моноклональних антитіл лікуватимуть дорослих та дітей віком від 12 років, і чия вага перевищує 40 кілограмів. Водночас "Ронапрев" рекомендують хворим, які не потребують кисневої підтримки. Натомість "Регкірона" призначений для пацієнтів із ризиком важкого перебігу хвороби.
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