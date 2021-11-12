Жители Сингапура, отказавшиеся от вакцинации, при заражении COVID-19 в тяжелой форме должны будут заплатить в среднем 25 тыс. сингапурских долларов ($18,4 тыс.) за лечение в стационаре, в том числе в палатах интенсивной терапии. Об этом пишет газета The Straits Times со ссылкой на данные Минздрава.

Средний счет без учета программ государственного страхования составит 25 тыс. долларов, что будет включать нахождение в реанимации, курс антиковидной терапии. При этом граждане Сингапура, а также иностранцы, имеющие статус постоянного жителя, смогут оплатить большую часть за счет программы соцстраховки, в таком случае сумма снизится до 4 тыс. сингапурских долларов ($2,9 тыс.)

Если невакцинированные сингапурцы при заражении коронавирусом будут направлены в специальные изоляционные центры, то им придется заплатить 4,5 тыс. сингапурских долларов ($3,3 тыс.) за неделю пребывания там.

Напомним, что в Сингапуре власти с 9 декабря перестанут оплачивать лечение коронавируса невакцинированным людям. Счета за лечение COVID-19 для тех, кто не имеет права на вакцинацию, по-прежнему будут полностью оплачиваться государством. К ним в настоящее время относятся дети в возрасте до 12 лет или лица, имеющие противопоказания к вакцинации.

На сегодняшний день в Сингапуре получили две дозы вакцины от коронавируса 85% населения, 18% получили бустерную дозу вакцины.

Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки, 11 ноября, от коронавируса вакцинировались почти 280 тысяч человек. С начала кампании вакцинации сделали прививку почти 12 млн украинцев.