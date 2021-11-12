В Украине за сутки вакцинировались почти 280 тысяч человек [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 11 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались почти 280 тысяч человек. Одну дозу получили 141 347 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки сделали прививку 279 136 человек:
- дну дозу получили 141 347 человек,
- полностью иммунизированные - 137 789 человек.
За все время вакцинальной кампании сделали прививку 11 986 077 человек:
- получили одну дозу - 11 986 075 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 422 334 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведены 20 408 409 прививок.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антискользящей вакцины.
Читайте также, на территории Соединенных Штатов Америки проверяют информацию о том, что после вакцинации препаратом от коронавируса компании Moderna у молодых людей начал появляться новый возможный побочный эффект в виде редкого заболевания сердца.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе. Причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.
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