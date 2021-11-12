За минувшие сутки, 11 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались почти 280 тысяч человек. Одну дозу получили 141 347 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки сделали прививку 279 136 человек:

дну дозу получили 141 347 человек,

полностью иммунизированные - 137 789 человек.

За все время вакцинальной кампании сделали прививку 11 986 077 человек:

получили одну дозу - 11 986 075 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 422 334 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведены 20 408 409 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антискользящей вакцины.

Читайте также, на территории Соединенных Штатов Америки проверяют информацию о том, что после вакцинации препаратом от коронавируса компании Moderna у молодых людей начал появляться новый возможный побочный эффект в виде редкого заболевания сердца.

Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе. Причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.

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