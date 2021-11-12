"Веерных отключений электроэнергии не будет" - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал "дезинформацией" заявление о веерных отключениях электроэнергии. По его словам, отключений в Украине нет и не будет.
Он отметил, что на протяжение года могут быть регламентные работы и надо делать запрос к поставщику электроэнергии.
Также Денис Шмыгаль добавил, что до конца ноября в Украине будут работать 14 атомных энергоблоков. К тому же у Украины есть система гидроэлектростанций и "зеленые" электростанции, которые помогут избежать отключений даже во время пиковых нагрузок.
Также он сказал, что в Украину едет уголь, который "должен обеспечить генерирующие компании, владеющие угольными электростанциями".
Отметим, что в регионах уже начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций. График почасовых отключений электричества составлен в Черкасской области.
Напомним, что с 1 октября в платежках изменились сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.
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