Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал "дезинформацией" заявление о веерных отключениях электроэнергии. По его словам, отключений в Украине нет и не будет.

Он отметил, что на протяжение года могут быть регламентные работы и надо делать запрос к поставщику электроэнергии.

Также Денис Шмыгаль добавил, что до конца ноября в Украине будут работать 14 атомных энергоблоков. К тому же у Украины есть система гидроэлектростанций и "зеленые" электростанции, которые помогут избежать отключений даже во время пиковых нагрузок.

Также он сказал, что в Украину едет уголь, который "должен обеспечить генерирующие компании, владеющие угольными электростанциями".

Отметим, что в регионах уже начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций. График почасовых отключений электричества составлен в Черкасской области.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменились сразу четыре тарифа: сколько и за что будем платить.

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