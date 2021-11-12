Регулятор ЄС схвалив ще два препарати проти коронавірусу [ Редактировать ]
Використання ще двох препаратів для лікування COVID-19 схвалив Регулятор ЄС. Це "Рона-прев" і "Рег-кірона".
Препаратами на основі моноклональних антитіл лікуватимуть дорослих та дітей віком від 12 років, чия вага перевищує 40 кілограмів.
Водночас "Рона-прев" рекомендують хворим, які не потребують кисневої підтримки. Натомість "Рег-кірона" призначений для пацієнтів із ризиком важкого перебігу хвороби.
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