Кліматична конференція у Глазго добігає кінця, епохальних рішень не прийняли [ Редактировать ]
У Шотландському Глазго закінчується міжнародна кліматична конференція. І хоча остаточних результатів зустрічі ще не опублікували - вже очевидно, епохальних рішень прийнято не було. Чи вдасться зупинити глобальне потепління ще у цьому столітті і до чого все ж домовилися 197 країн світу - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Ця сирена сигналізує абсолютний провал кліматичного саміту в Глазго. Екоактивісти до останнього сподівалися, що вмикати її не доведеться. Але дива не сталося.
Бен Кері, засновник руху екоактивістів:
Людству потрібна зовсім інша швидкість, інший спосіб мислення, ми мусимо перейти до чогось на зразок мобілізації в часи Другої світової. Припиніть задовольняти інтереси лобістів викопного палива, яких так багато на конференції, та почніть робити усе можливе, щоби вирішити кліматичну кризу.
Протести кліматичних груп у Глазго не стихають. Навпаки стають ще сміливішими. Минулої ночі активісти спустили шини ще на кількох позашляховиках. А власникам залишили листівки на склі про порушення клімату за викид вуглецю. Це завершальний день двотижневої конференції ООН. Світ чекає кінцевого документа щодо глобального плану боротьби з кліматичними змінами.
Кессі Флінн, стратегічний радник делегації з питань клімату США:
Зазвичай в останній день зустрічі в кожній кімнаті сидять перемовники за круглими столами. Вони знову і знову перечитують документи на екранах, не пропускаючи жодного рядка, жодного слова. Часто це триває цілу ніч, щоби досягти хоча б якогось компромісу в цих текстах.
197 делегацій із кожного куточку світу. І кожна зі своїми проблемами та вимогами. Кліматичні експерти підрахували, якщо зважати не на заяви світових лідерів, а на реальні плани урядів, стримати глобальне потепління не вдасться. До кінця століття атмосфера нагріється на 2, 7 десятих градуса. Замість півтора. А це призведе до ще небезпечніших кліматичних змін.
Антоніу Гуттереш, Генеральний секретар ООН:
Ми залишаємося на шляху до катастрофічного підняття температури вище двох градусів Цельсія, отже потребуємо швидкого і тривалого скорочення викидів парникових газів. Обіцянки, які чуємо в Глазго - обнадійливі. Але їх абсолютно не достатньо.
Значного прогресу на конференції таки досягли - це і заборона вирубування лісів, і плани багатьох країн відмовлятися від вугілля, і скорочення викидів метану. Але залишається чимало держав, які у найближчі роки не готові йти на жертви заради клімату.
І це не лише Китай, Росія чи Саудівська Аравія, які залежні від викопного палива. Але й Сполучені Штати та Австралія. За підсумками саміту в Глазго - країни закликають до кінця наступного року підготувати ще радикальніші плани зі скорочення викидів парникових газів.
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