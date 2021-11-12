Не давали пити, били током, примушували добу стояти на ногах. І так доти, доки людина не зомлівала. Головний кат донецької в'язниці "Ізоляція" Дмитро Куликовський на прізвисько "Палич" дав свідчення. Відео його допиту оприлюднила Служба безпеки України.

Колишній бойовик зізнався, що брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах українських бранців. Разом із ним на допитах були також працівники ФСБ і лікар. Ось послухайте, Що він каже:

Мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял. То есть ни кормить, ни поить. Чтобы только дал показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор всегда был. Чтобы, если человеку станет плохо, он его откачал. Задержанные, которые не шли на сотрудничество, к ним применялись пытки.

Колишні українські військополонені, які пройшли катівню "Ізоляцію" в Донецьку, називають Куликовського "садистом-психопатом". І найжорстокішим із усіх наглядачів. Як саме вдалося затримати ката - у спецслужбах наразі не повідомляють. Відомо лише, що піймали "Палича" 9 листопада в Києві. Йому інкримінують одразу чотири статті, зокрема - "порушення законів та звичаїв ведення війни", "торгівля людьми" і "створення терористичної групи". Йому світить довічне ув'язнення. А в середу в Маріуполі Куликовському обрали запобідний захід - арешт на два місяці.