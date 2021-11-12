Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Украина примет закон о переходном периоде, то Москва будет считать, что Киев вышел из минских соглашений. Он также отметил высокие темпы подготовки одобрения законопроекта Верховной Радой.

"Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины, - цитирует агентство Лаврова. - Если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер".

Лавров отметил, что в Верховной Раде процесс одобрения законопроекта идет полным ходом. При этом он напомнил обещание Франции и Германии по этому документу. По его словам, Париж и Берлин заверяли Москву, что сделают все для того, чтобы этот закон не был принят.

"Но никаких действий с тех пор принято не было", - добавил российский министр.

Ранее мы писали о том, что Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.