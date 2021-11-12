В субботу, 13 ноября, в Украине церковь чтит память преподобных Спиридона и Никодима, которые занимались выпечкой просфор. Их мощи покоятся в Антониевой пещере. Также, в этот день вспоминают святого Епимаха родом из Египта, который был предан мукам и затем убит за веру во время гонений на христиан в Александрии около 250 года.

На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой.

Что можно, а что нельзя делать на 13 ноября

В этот день следовало отказаться от подарков даже если их дарили близкие люди. Считалось, что с ними могут перейти болезни и неприятности;

Нельзя было выглядеть и быть грязными, неопрятными. Следовало держать в чистоте тело, одежду, а также и помыслы;

Лениться в этот день запрещалось. Считалось, если поработать на славу 13 ноября, то весь последующий год будет прибыльным;

Также нельзя было отправляться в гости и принимать их у себя;

В это день следовало проносить с собой в кармане зеленую нитку, а вечером сжечь ее, таким образом защитив себя от порчи и сглаза.

Приметы 13 ноября

Если воробьи громко пели в этот день, это означало, что ближайшие дни будут теплыми;

Съеденное куриное блюдо в этот день означало удачу и прибыль;

В ночь на этот день снились вещие сны, которые, как утверждали, сбывались через девять дней.

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