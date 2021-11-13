Нацслужба здоров'я вимагає від ковідної лікарні повернути 11 млн грн [ Редактировать ]
Ковідний скандал на Рівненщині. Нацслужба здоров'я вимагає від районної лікарні повернути бюджету 11 мільйонів гривень. Ці гроші медзаклад отримав ще навесні - і витратив на підвищені зарплати лікарям, закупівлю медпрепаратів і кисень... А далі сталася колізія.
Профільна комісія знайшла порушення, і НСЗУ розірвала з медзакладом договір. Кошти - витрачені, медичні резерви - на межі, а хворих на ковід звозять у лікарню навіть з інших областей. В медичній проблемі розбиралася Сніжана Сидорук.
Сніжана Сидорук, кореспондентка:
Ми - на території лікарні у місті Сарни. Тутешні медики першими на Рівненщині вступили в боротьбу з ковідом. Саме сюди ще з березня 2020-го почали звозити хворих з симптомами до того незнаної недуги. Тут померла і перша пацієнтка, у якої офіційно підтвердили коронавірус.
-Нас накрив жах, страх.
Ірина на передовій боротьби із ковідом - від самого початку. Згадує: тоді навіть не розуміли, з чим матимуть справу.
Ірина Гембіцька, старша медсестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Сарненської районної лікарні:
Поступила в нас жіночка. Жартувала, нічого по ній не можна було сказати. Єдине, що в неї була задишка і кашель. Пролежавши в нас чотири години, вона померла. Ми не могли оговтатися.
І відтоді через лікарню пройшла не одна тисяча пацієнтів. До медзакладу везуть і нині з інших міст.
-А звідки ви? - З Рівного. -З Рівного сюда? -Да. В нас направлення з тубдиспансеру. Направили до вас - ковід підтверджений.
Лікарня визначена як госпітальна база для хворих із коронавірусною інфекцією. До кінця цього року мала підписаний з НСЗУ так званий ковідний пакет. Але навесні профільна комісія знайшла порушення - і договір з медзакладом зупинила.
Тетяна Бойко, заступник голови Національної служби здоров'я України:
Це порушення інфекційного контролю. Мається на увазі розділення потоків пацієнтів з ковідом і без ковіда. Далі команди, які працюють з ковідними пацієнтами, вони не мали бути залучені до роботи з іншими пацієнтами. А це також порушувалось. У них було ліків на один мільйон двісті тисяч гривень, там трохи більше, а у звітах вони звітували за 289 тисяч гривень.
Нацслужба здоров'я вимагає повернути 11 мільйонів гривень, які перерахували лікарні за ковідних хворих у квітні й травні цьогоріч. Та головний лікар медзакладу з рішенням не погоджується. Каже, позиватиметься до суду. Бо усі кошти вже давно витратили. Головно - на 300 відсотків ковідних доплат медикам.
Василь Іванюк, головний лікар Сарненської районної лікарні:
З тих 11 мільйонів фактично 9 мільйонів - це є фонд заробітної плати оцих людей плюс в цей перелік входить медикаменти окремо, плюс засоби індивідуального захисту.
Олег Вівсянник, начальник департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА:
Про відшкодування коштів у сумі 11 мільйонів гривень готується юридичне обґрунтування щодо заперечення такого позову і буде подано документи до Національної служби здоров'я.
А поки триває суперечка ....лікарня працює і далі приймає пацієнтів із коронавірусом. Реанімація та інфекційне відділення тут - переповнені.
Михайло Петруняк, завідувач інфекційного відділення Сарненської районної лікарні:
Ця хвиля, ну якщо сказати, в разів 5-6 важча ніж була перша хвиля. Пацієнти поступають важкі, поступає багато, одномоментно.
Василь Іванюк, головний лікар Сарненської районної лікарні:
Три тижні працюєм фактично в холосту. Тобто нам ніхто не дає жодної копійки, ми працюєм на залишках. Такий наплив як в нас, на сьогоднішній день ми фактично за цей місяць десь витратим фактично 6 мільйонів, а резерв в нас не безмежний.
Що буде з лікарнею, коли резерви закінчаться - медики бояться навіть уявити. Розраховувати на Нацслужбу здоров'я вже не доводиться. Бо там категоричні. Кажуть, поки лікарня не поверне 11 мільйонів, додаткового фінансування не буде.
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