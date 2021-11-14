"Білоруський шантаж" експерти вже порівнюють з іншими мігрантськими хвилями, які штормили Європу та Штати. Згадаймо новини кількарічної давнини. Коли майже два мільйони біженців з Африки та Сирії проривалися в ЄС морем. З Туреччини - в Грецію, і далі - в Італію, Францію... Човни були настільки перевантажені, що тисячі людей - потонули. А ті, кому вдалося дістатись Європи - пішки йшли до Австрії та Німеччини.

Надзвичайна ситуація з мігрантами сягнула таких масштабів, що Євросоюзу довелося екстрено домовлятись з Анкарою. Туреччині виділили кілька мільярдів євро, за які вона мала побудувати табори для біженців і зачинити двері в ЄС.

І якщо Європа масовий наплив нелегалів зупинила дипломатією і грішми, то Штати - кулями, сльозогінним газом і погрозами. 2018 року сувора міграційна політика тодішнього президента Трампа зупинила десятки тисяч біженців із Латинської Америки.