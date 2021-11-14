Експерти порівнюють "Білоруський шантаж" з іншими мігрантськими хвилями [ Редактировать ]
"Білоруський шантаж" експерти вже порівнюють з іншими мігрантськими хвилями, які штормили Європу та Штати. Згадаймо новини кількарічної давнини. Коли майже два мільйони біженців з Африки та Сирії проривалися в ЄС морем. З Туреччини - в Грецію, і далі - в Італію, Францію... Човни були настільки перевантажені, що тисячі людей - потонули. А ті, кому вдалося дістатись Європи - пішки йшли до Австрії та Німеччини.
Надзвичайна ситуація з мігрантами сягнула таких масштабів, що Євросоюзу довелося екстрено домовлятись з Анкарою. Туреччині виділили кілька мільярдів євро, за які вона мала побудувати табори для біженців і зачинити двері в ЄС.
І якщо Європа масовий наплив нелегалів зупинила дипломатією і грішми, то Штати - кулями, сльозогінним газом і погрозами. 2018 року сувора міграційна політика тодішнього президента Трампа зупинила десятки тисяч біженців із Латинської Америки.
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Про біженців політичних - тих, хто прагне потрапити до Сполучених Штатів у пошуках кращої долі, - ми чи не щодня чуємо в новинах. Вони пробираються через кордон тишком уночі або відкрито йдуть на штурм.
Що буде, якщо мігранти, які зараз штурмують польські кордони - повернуть до наших? Від місця, де скупчилися біженці - до українських рубежів - наче й доволі солідна відстань - триста кілометрів. Але потенційна загроза безперечно є.
Білоруські консульства - буквально штампують людям візи. Зараз біженці - отаборилися біля польського кордону. І щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого - білоруські прикордонники, кажуть поляки!
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