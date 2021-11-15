Дмитро Кулеба зустрінеться з керівництвом НАТО у Брюсселі [ Редактировать ]
Голова МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні з офіційним візитом у Брюсселі. Міністр зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ ЄС.
Дипломати обговорять посилення безпеки у регіоні, розвиток співпраці та відновлення економіки в умовах пандемії COVID-19. З керівництвом НАТО мають погодити дії для підтримки України на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні ООС, тимчасово окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови.
Також у Кулеби запланована окрема зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції. На ній планують скоординувати роботу Нормандського формату.
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За його словами, у Києві тепер, цитую, "працюють над мінімізацією енергетичних ризиків", які може спровокувати мігрантська криза.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины
За важливістю у вітчизняному МЗС її порівняли з Угодою про асоціацію з ЄС!
За важливістю у вітчизняному МЗС його порівняли із Угодою про асоціацію з ЄС. І додали - всім розмовам, що США, мовляв, у якийсь момент відмовляться від підтримки Києва, покладено край.
Чергова міграційна криза заскочила німецьких політиків зненацька. Адже нині країна фактично живе в режимі вакууму влади. Ангела Меркель потроху передає справи.