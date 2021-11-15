Голова МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні з офіційним візитом у Брюсселі. Міністр зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ ЄС.

Дипломати обговорять посилення безпеки у регіоні, розвиток співпраці та відновлення економіки в умовах пандемії COVID-19. З керівництвом НАТО мають погодити дії для підтримки України на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні ООС, тимчасово окупованому Криму та Придністровському регіоні Молдови.

Також у Кулеби запланована окрема зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини та Франції. На ній планують скоординувати роботу Нормандського формату.