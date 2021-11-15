Преданность и верность - ценные черты характера, которые не так часто встречаются в наше время. Любой, кто был обманут близким человеком, знает не понаслышке, насколько болезненным бывает предательство - меньше всего вам хочется пройти через это испытание снова. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый преданный.

Итак, на первом месте оказались Рыбы. Мечтательный водный знак с богатым и живым воображением. Это достаточно верный партнер, который окружает любые отношения приятным романтическим флером. Он не скупится на подарки и постоянно ищет способы приятно вас удивить.

Единственное, что может нарушить его клятву верности, - зона комфорта: размеренная семейная жизнь кажется Рыбам скучной. И если на горизонте появится неожиданный магический любовный знак (поверьте, они умеют притягивать романтику за уши) - могут поддаться его влиянию.

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