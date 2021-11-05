Нет человека, который не любил бы побездельничать - поваляться на диване, ни о чем не думая, в крайнем случае - посмотреть телевизор. Однако, есть и такие, для которых лень как способ жизни. Астрологи назвали, какой знак зодиака самый ленивый.

Итак, на первом месте оказался Телец. Если Телец не хочет что-то делать, лучше его не заставлять. Он перестанет лениться только в том случае, если загорится каким-то делом. Хотя этот запал очень быстро проходит.

Тельцов с полным правом можно назвать вдохновенными лентяями - от процесса ничегонеделания они получают истинное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Правда, для этого им необходимы определенные условия, среди которых прежде всего необходимо назвать комфорт - продавленный диван, видавшее виды постельное белье и дешевый кофе им точно не подойдут, ни о каких приятных ощущениях, которые так важны для представителей знака, тут и речи быть не может.

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