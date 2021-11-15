Вспышка птичьего гриппа "атакует" Европу и Азиию [ Редактировать ]
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Птичий грипп начал распространяться в Европе и Азии. Вспышки H5N8 зарегистрировали в нескольких странах. Об этом сообщает Reuters.
Такие вспышки являются признаком того, что вирус снова быстро распространяется. Птицеводы насторожены, ведь это часто приводят к торговым ограничениям. Кроме того, предыдущие вспышки привели к уничтожению десятков миллионов птиц.
Кроме того, птичий грипп передается от животных к людям. В Китае сообщили о 21 заражении людей H5N6 в этом году, что больше, чем в 2020 году.
- Южная Корея сообщила о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, где насчитывается около 770 тысяч голов домашней птицы. Все животные были забиты.
- Япония информировала о своей вспышке птичьего гриппа на птицефабрике на северо-востоке страны.
- В Европе Норвегия сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается 7 тысяч птиц.
Известно, что вспышки обычно происходят осенью. Болезнь распространяется мигрирующими дикими птицами. Также птичий грипп не передается при употреблении в пищу продуктов из птицы.
Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.
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