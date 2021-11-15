Птичий грипп начал распространяться в Европе и Азии. Вспышки H5N8 зарегистрировали в нескольких странах. Об этом сообщает Reuters.

Такие вспышки являются признаком того, что вирус снова быстро распространяется. Птицеводы насторожены, ведь это часто приводят к торговым ограничениям. Кроме того, предыдущие вспышки привели к уничтожению десятков миллионов птиц.

Кроме того, птичий грипп передается от животных к людям. В Китае сообщили о 21 заражении людей H5N6 в этом году, что больше, чем в 2020 году.

Южная Корея сообщила о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, где насчитывается около 770 тысяч голов домашней птицы. Все животные были забиты.

Япония информировала о своей вспышке птичьего гриппа на птицефабрике на северо-востоке страны.

В Европе Норвегия сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается 7 тысяч птиц.

Известно, что вспышки обычно происходят осенью. Болезнь распространяется мигрирующими дикими птицами. Также птичий грипп не передается при употреблении в пищу продуктов из птицы.

Ранее сообщалось, что под Киевом обнаружили птичий грипп.

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