"За период перемирия на Донбассе список пленных увеличился на 70 человек" - Денисова [ Редактировать ]
За период перемирия на Донбассе список украинских пленных увеличился на 70 человек. На сегодняшний день в местах несвободы на оккупированной территории удерживают более 300 человек. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова на телеканале "Дом".
По ее словам, на оккупированном Донбассе 301 гражданин Украины незаконно "осужден" и содержится в местах несвободы - это пленные, а также "осужденные за шпионаж". Но сколько на самом деле украинцев незаконно удерживают там, неизвестно.
За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого взяли, потом выпустили, потом снова взяли.
Ранее мы писали о том, что Украина передала США список пленных в Крыму и на Донбассе.
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