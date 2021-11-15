Ціни на газ у Європі знову скачуть. Вартість палива під час торгів на біржі "Айс Фьючерс" зросла до майже 966 доларів за кубометр. Це на два з половиною відсотки більше - у порівнянні з цінами на початок аукціону. Коливання спричинила відмова російського "Газпрому" бронювати на грудень додаткові потужності з транзиту природного газу Україною та Польщею. Раніше очільник компанії Олексій Міллер заявив: "Газпром" і без того перевиконує цьогорічний план транспортування палива територією нашої країни.