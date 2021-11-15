Франция и Германия обещают демотивировать Россию от полномасштабной войны против Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеб.

По его словам, страны планируют провести коммуникацию с Кремлем. Франция и Германия заявили о последствиях для России в случае новой агрессии против Украины.

Франция и Германия заверили, что в случае, если Россия решится на полномасштабную военную операцию против Украины, то будут последствия. Мы договорились, что будет проведена коммуникация с Россией, чтобы демотивировать ее от этих действий.

Во время встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, Кулеба нарушил вопрос того, что именно партнеры Украины могут сделать, чтобы сдержать Россию от полномасштабной войны.

Это не только политическая коммуникация. Это и осознание Россией конкретных последствий для ее, в частности экономики, в случае агрессивных действий.

Ранее мы писали о том, что Путин пожаловался лидерам Германии и Франции на то, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а также договоренности саммита "нормандской четверки" в Париже.

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