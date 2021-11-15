Активно працювати цього тижня планує весь парламент. Депутатів непокоїть ситуація на українсько-білоруському кордоні. Тому на п'ятницю в Раду викликають міністра внутрішніх справ - Дениса Монастирського. Пропонують провести й більш предметні наради із президентом за зачиненими дверима.

А про те, які законопроєкти запланували розглянути нардепи та за якими правилами відсьогодні працює Верховна Рада, - розкаже Анна Каменєва.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Ковідні правила віднині діють і в парламенті. Відсьогодні, аби потрапити до Верховної Ради, необхідно показати не лише оці документи, а й сертифікат про вакцинацію - в мене він в "Дії" - або свіжий негативний тест. Такі правила діють і для народних депутатів.

А вакциновані тут не всі. 17% - а це 71 нардеп - без ковід-сертифікату. Утім спікер стверджує - дехто вже записався на щеплення. Для зручності у Верховній Раді також працюватиме кабінет, де робитимуть експрес-тести на антиген. І це платно, переконує Стефанчук.

Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:

Тестування по Шовковичній. Ви там можете зробити будь-хто антиген. Але ще раз підкреслюю - і депутати, і журналісти. І відвідувачі. Вони повинні це робити за власний кошт.

А от державні кошти - від перевиконання держбюджету - планують віддати на таке.

Андрій Мотовиловець, народний депутат, "Слуга народу":

Спрямуємо три млрд грн з державного бюджету України на підтримку бізнесу в період карантину. Виділення 2,5 млрд грн на реалізацію інфраструктурних проєктів.

Додаткового фінансування опозиція вимагає і на медицину.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ковідний пакет, 31 пакет НСЗУ, не проплачений тобто взагалі не платять за це нашим лікарням. І на наступний рік увага - взагалі не передбачено такого пакету. Передбачили фінансування - всього одну третину від тієї норми - мінімальної, яка може бути, - на охорону здоров'я на наступний рік. Потрібно негайно переглядати бюджет.

Та за держбюджет на наступний рік нардепи візьмуться вже на початку грудня. До того часу Мінфін має підготувати документ до другого читання. Хочуть почути нардепи й докладну інформацію про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. У п'ятницю зі звітом під куполом чекають міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Депутати пропонують провести й закриту нараду.

Ярослав Железняк, народний депутат "Голос":

В першу чергу хотів би почути, що про це говорить наше міністерство закордонних справ, розвідка, міністерство оборони й міністерство внутрішніх справ з прикордонниками. Тільки в комплексі ми можемо розглядати це питання.

Петро Порошенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Я вимагаю, щоб у нас найближчим часом відбулась зустріч керівників фракцій з президентом, де будуть підняті питання небезпеки, загроз для національної безпеки, ситуації по кризі в енергетиці.

Про енергетику - а саме про підготовку до опалювального сезону, сьогодні також говорили. Та у влади й опозиції - різне бачення ситуації.

Олександр Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Ми впевнені, що немає ризику віялових відключень на разі, але всі підготовчі процеси до зниження температур, ми маємо майже в онлайн режимі розуміти.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Чим більше вони кажуть, що у нас все гаразд і нічого страшного не буде, тим більше зростає недовіра у людей до них. Повністю провалено урядом підготовчий період до опалювального сезону, не забезпечили запасом вугілля, газу і сьогодні захмарні ціни для нашої промисловості. Треба створити антикризовий штаб по стабілізації ситуації в енергетиці.

А от у середу нардепи візьмуться за скандальний податковий законопроєкт 5600. Окрім ренти на руду, у ньому є норми про нове оподаткування і сільськогосподарських земель, і вирощеної продукції, і продажу третьої за рік квартири. Розглядатимуть документ за спецпроцедурою, тобто від кожної фракції - лише п'ять поправок. А в четвер - президент планує скликати і позачергове засідання. Що саме буде на порядку денному - поки що невідомо.