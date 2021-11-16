Убил и расчленил: под Киевом мужчина получил "наказание" за расправу над мамой [ Редактировать ]
В Киевской области, в Боярке, к пожизненному заключению приговорили мужчину, который умышленно убил и расчленил мать. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.
В мае 2021 года во время ссоры со своей 73-летней матерью выпивший 38-летний мужчина нанес ей по меньшей мере 35 ударов по лицу, потом ножом - десять ударов в область головы, удалив при этом правое глазное яблоко, и многочисленные удары по туловищу и конечностям.
Осознавая, что мать после многочисленных травм находится в сознании, осужденный отрезал ей голову, достал сердце, легкие и ребро, после чего снова нанес около 17 ударов ножом по туловищу.
Суд первой инстанции приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы, однако Апелляционный суд Киевской области ужесточил вердикт.
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