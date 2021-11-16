В Харькове вспыхнул мощный пожар в жилой 5-этажке (видео) [ Редактировать ]
В Харькове в ночь на вторник, 16 ноября, возник пожар в жилой пятиэтажке на улице Культуры, 10. Огонь охватил площадь свыше 500 квадратных метров, с ним борются более 60 спасателей.
Как сообщается на Facebook-странице "Харьков 1654", пожару был присвоен третий уровень сложности.
Для тушения задействовали 12 отделений на автоцистерне, четыре автолестницы, коленчатый подъемник и другую вспомогательную технику.
Около 02:45 огонь не только распространился по всей площади крыши, но и проник в квартиры 5-го и 4-го этажей. Ситуация усложняется тем, что в доме деревянные перекрытия и много пустот.
На месте пожара также работают бригады скорой помощи, полиции, коммунальные службы города и представители Харьковского городского совета.
Решается вопрос о временном размещении людей, которые были эвакуированы из горящего здания.
Как сообщается на Facebook-странице ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, из дома спасли семерых и эвакуировали шестерых жителей. В 03:42 спасатели локализовали пожар, для его ликвидации задействовано 24 единицы спасательной техники и более 60 человек личного состава ГСЧС.
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