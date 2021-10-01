В ковид-больнице произошел масштабный пожар: много жертв (видео) [ Редактировать ]
В румынском городе Костанца загорелась больница, предназначенная для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Digi 24.
Огонь начался в отделении интенсивной терапии. Вследствие пожара погибли по меньшей мере 9 человек. При этом в настоящее время о причинах трагедии не сообщается, их официально огласят вскоре на пресс-конференции.
Фото: Digi24
Отмечается, что на территории больницы в момент пожара находились 113 пациентов, 10 из которых – в отделении реанимации. Некоторых пациентов пришлось эвакуировать через окна.
Читайте также, в Северной Македонии вспыхнул сильный пожар в больнице, где лечили пациентов с COVID-19. В результате не менее 10 человек стали жертвами пожара, все бригады больницы были мобилизованы на помощь пострадавшим, их срочно доставили в Скопье для оказания надлежащей помощи.
Кроме того, в результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибли как минимум 18 человек, проходивших лечение в коронавирусном отделении. Огонь удалось ликвидировать в течение часа, местные жители и пожарные спасли около 50 человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Жители дома жаловались в аварийную службу
Огонь охватил столовую на первом этаже 4-этажного здания. Площадь возгорания составила 25 кв.м. Еще до прибытия спасателей педагоги вывели на улицу всех учеников - около 1500 человек. В 10:35 пожар был потушен
Там считают, что этому поспособствовала "человеческая ошибка"
С начала вакцинальной кампании было сделано более 12,7 млн прививок
Больше всего заражений в Харьковской и Львовской областях