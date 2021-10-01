В румынском городе Костанца загорелась больница, предназначенная для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Digi 24.

Огонь начался в отделении интенсивной терапии. Вследствие пожара погибли по меньшей мере 9 человек. При этом в настоящее время о причинах трагедии не сообщается, их официально огласят вскоре на пресс-конференции.

Фото: Digi24

Отмечается, что на территории больницы в момент пожара находились 113 пациентов, 10 из которых – в отделении реанимации. Некоторых пациентов пришлось эвакуировать через окна.

Читайте также, в Северной Македонии вспыхнул сильный пожар в больнице, где лечили пациентов с COVID-19. В результате не менее 10 человек стали жертвами пожара, все бригады больницы были мобилизованы на помощь пострадавшим, их срочно доставили в Скопье для оказания надлежащей помощи.

Кроме того, в результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибли как минимум 18 человек, проходивших лечение в коронавирусном отделении. Огонь удалось ликвидировать в течение часа, местные жители и пожарные спасли около 50 человек.

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