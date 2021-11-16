Во вторник, 16 ноября, белорусский политический и государственный деятель Александр Лукашенко сделал ряд новых заявлений о ситуации на границе с Польшей и Литвой. Об этом сообщает "БелТА".

По его словам, мигрантам на границе с Польшей пытаются доставить оружие.

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Так, Лукашенко провел совещание по поводу ситуации на государственной границе Беларуси. По его словам, на границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники.

Там наращивается ударная группировка войск - до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США.

Также он отметил, что есть данные о попытках передать оружие беженцам на границе с Польшей.

Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя.

Кроме того, Лукашенко поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и озвучил предложение по развязке миграционного кризиса. Лукашенко заявил, что у него должен состояться еще один телефонный разговор c Меркель.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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