Кожен, хто зробить два щеплення проти Ковіду, отримає від держави тисячу гривень. Через застосунок "Дія". Про це напередодні заявив Президент Володимир Зеленський. Людям, які не мають смартфона і не можуть завантажити "Дію", виплатять гроші в альтернативний спосіб - запевнив Глава держави.

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж - на початку 2022 року. За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни.

Щоправда, поки невідомо, яким саме чином держава планує надати тисячу гривень тим вакцинованим, які живуть у віддалених селах і не мають змоги займатися спортом чи відвідувати кіно з музеями. Окрім того, з яких субвенцій влада планує виділити 6 мільярдів гривень - також не повідомляють. І, найголовніше, якщо порахувати, то 6 мільярдів вистачить лише на 6 мільйонів вакцинованих громадян, а нині в Україні повністю імунізованих уже майже 9 мільйонів.