В Австрії почали вакцинувати дітей [ Редактировать ]
Понад 425 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу. Найбільше - у США, Великій Британії та Росії. Майже 5 тисяч інфікованих померли.
У столиці Австрії почали робити COVID-щеплення дітям від п'яти років. Маленьким пацієнтам вводитимуть меншу, ніж дорослим, дозу вакцини "Пфайзер". Її розмір визначає на місці педіатр, зважаючи на фізичний стан та вагу дитини.
Водночас у Великій Британії додаткове, третє щеплення зможуть отримати люди, старші за 40 років.
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838 хворих померли. Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Найбільше заражень - у столиці, на Дніпропетровщині та Одещині.
Охочих вакцинують тільки за попереднім записом. На вибір одна з вакцин: "Пфайзер", "Модерна", "Коронавак" або ж "Астразенека".