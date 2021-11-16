С 1 января 2022 года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте (метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус). Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В настоящее время стоимость проезда в столице составляет 8 грн. Мэр Виталий Кличко заявлял ранее, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн.

Новые тарифы на проезд в Киеве (01.01.2022):

разовый билет на поездку - 20 грн;

оплата с использованием "Карты киевлянина" - 12 грн;

электронный билет - 15-20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - 1-9 поездок.

месячный проездной билет - от 14,20 грн.

Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник так прокомментировал подорожание проезда:

Пока киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам». Нынешняя цена в коммунальном транспорте давно не соответствует экономически обоснованному тарифу. По расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро - 22 грн.

В столице Украине сохраняются льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения.

Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.