В Виннице с 1 августа плата за поездки в общественном транспорте - трамваях, автобусах и троллейбусах - вырастет сразу в два раза - с 4 до 8 грн. Об этом сообщает горсовет Винницы.

Тариф остается социально ориентированным, однако для самого предприятия он будет убыточным. Стоимость электронных проездных документов остается льготной...

Винницкие перевозчики заявляют, что экономически обоснованные тарифы на проезд должны составлять 15,19 грн в электротранспорте и 18,06 грн - в городских автобусах.

Электронные проездные билеты:

Безлимитный по количеству поездок месячный проездной - 750 грн.

Проездной на 130 поездок - 510 грн.

Студенческий проездной - 255 грн.

Ученический месячный билет - 155 грн.

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Последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте Виннице менялась три года назад. В 2020 году действующие тарифы возмещали фактическую себестоимость перевозок транспортной компании электротранспортом на 42,6%, автотранспортом - на 36,3%.

Сейчас пересмотр тарифа в первую очередь вызван существенным подорожанием всех составляющих - от 30 до более 60%:

стоимость электроэнергии вместе с распределением 2,83 грн за 1 киловатт на 1 марта этого года поднялась до 3,74 грн (+32%);

прожиточный минимум был 1808 грн - сейчас уже 2270 грн (+25%);

минимальная зарплата в 2018-м составляла 3723 грн, а сейчас - 6000 грн;

из-за валютных колебания стоимость запчастей и материалов в среднем выросла на 50%.

Кроме того, из карантина значительно снизилось количество пассажиров: на электротранспорте - на 54,6%, автотранспорте - на 58,9%.

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Напомним, что 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова подорожала до 10 грн. С 26 июня до 10 грн подорожал проезд в общественном транспорте Днепра.

В столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.