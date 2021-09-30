В Тернополе с 1 октября поднимают плату за проезд в общественном транспорте и одновременно отказываются от бумажных билетов и переходят на электронный проездной. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

Наличный расчет за проезд в троллейбусах и автобусах Тернополя с 1 октября будет недоступен.

Наличные - это крупнейший источник злоупотреблений, хищений, а также нареканий от жителей. Тернопольчане жаловались, что часто не получали от водителей билеты после оплаты проезда наличными, в результате эти средства не учитывались и несли убытки для бюджета общины.

Для удобства Тернополя и гостей города открыты 44 авторизованных пункты пополнения электронных билетов и на остановках общественного транспорта по всему городу - более 110 терминалов самообслуживания EasyPay.

Уже с 1 октября оплата за проезд будет полностью безналичной. У нас стартует очередной этап транспортной реформы. В городе начнет действовать система оплаты "Единый билет", по которой можно будет делать пересадку бесплатно в течение 30 минут.

Оплатить проезд можно будет с помощью бесконтактной банковской карты, устройством с функцией NFC, "Социальной картой Тернополя", неперсонифицированным электронным билетом или разовым проездным билетом.

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Кроме того, в Тернополе с 1 октября дорожает проезд в общественном транспорте, сообщается на сайте горсовета.

Будут следующие тарифы на проезд в общественном транспорте Тернополя (одинаковы как для троллейбусов, так и для автобусов, работающих в обычном режиме движения и в режиме маршрутного такси):

при расчете "Социальной картой Тернополя" - 8 грн;

неперсонифицированным электронным билетом (так называемым проездным билетом) - 9 грн;

бесконтактной банковской картой или устройством с функцией NFC - 10 грн.

Все льготы на проезд в транспорте для учащихся, студентов, пенсионеров и льготных категорий населения, которые действуют в Тернополе сейчас, сохраняются.

Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, а с 15 сентября в Одессе.