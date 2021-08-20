С 25 августа в общественном транспорте Херсона вырастет стоимость проезда. Такое решение приняли местные власти. Об этом сообщает "Херсон Типичный".

Так, с 25 августа стоимость проезда в троллейбусах будет составлять 5 грн.

Стоимость месячных проездных:

для учащихся школ - 60 грн.

для студентов дневных отделений - 180 грн;

для граждан, предприятий и организаций - 240 грн.

В городском автобусном транспорте средней и большой пассажировместимости - 8 грн.

В автобусах малой пассажировместимости - 6 грн.

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Для детей школьного возраста, при наличии и предъявлении водителю при входе в маршрутного транспортного средства ученического билета, на период с 1 сентября по 30 июня стоимость проезда будет составлять 4 грн

20 августа решение опубликовали на сайте горсовета. После официального обнародования горсоветом в печатных изданиях решение вступит в силу и будет действовать до 1 сентября 2022 года.

До повышения тарифов проезд в маршрутках стоил 6 грн, а в троллейбусах - 2,5 грн.

Напомним, что 27 мая стоимость проезда в общественном транспорте Львова подорожала до 10 грн. С 26 июня до 10 грн подорожал проезд в общественном транспорте Днепра.

В столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.