Цены на проезд в Киеве существенно вырастут [ Редактировать ]
Цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен. Столько будет стоить разовая поездка в метро и коммунальном наземном транспорте.
Как заявил замглавы КГГА Николай Поворозник, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 гривен в случае приобретения разового билета.
Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Уже во вторник, 16 ноября, украинцы будут отмечать День работников телевидения, радио и связи
Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что на этой неделе может быть созвано внеочередное заседание
По его словам, ситуацию на границе Польши и Беларуси якобы создает не Александр Лукашенко
В Киеве выпадет первый снег на этой неделе