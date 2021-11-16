Міністр оборони Великої Британії зустрівся з Володимиром Зеленським [ Редактировать ]
Про підтримку України у випадку агресивних дій говорив сьогодні й міністр оборони Великої Британії. Бен Воллес прилетів до Києва і вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Ішлося про загрози в Чорному та Азовському морях, а також про шлях Києва до членства в НАТО. Воллес пообіцяв і надалі підтримувати незалежність і територіальну цілісність України.
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