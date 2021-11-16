Во Львове приняли решение продолжить работу пунктов вакцинирования. Отныне они будут работать до 20:00.

Об этом пишет пресс-служба Львовского городского совета.

"В частности, с 10.00 до 20.00 в будни и выходные дни будут работать почти все временные пункты вакцинации, кроме пункта на Нижнем Рынке и пункта в ТЦ "MARK", - пишет пресс-служба.

Среди доступных вакцин:

Pfizer;

AstraZeneca;

Coronava;

Moderna.

Отмечается, что по состоянию на сегодня во Львове первой дозой вакцины привились 60,8% жителей города, а двумя - 42,7%.

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