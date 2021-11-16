Компания Pfizer просит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить экстренное использование своих экспериментальных таблеток от коронавируса. Препарат планируется вводить в сочетании с уже утвержденными лекарствами от инфекции.

По данным телеканала, компания запросила в FDA разрешения на экстренное применение своей экспериментальной противовирусной таблетки от COVID-19, известной как PF-07321332 или Paxlovid. В Pfizer напомнили о высокой эффективности препарата, которую он продемонстрировал в ходе клинических исследований.

"Пероральные противовирусные препараты могут сыграть важную роль в борьбе с COVID-19", - цитирует издание гендиректора Pfizer Альберта Бурла.

По его словам, таблетка должна вводиться в сочетании с более старым противовирусным препаратом - "Ритонавиром". Она предназначена для лечения коронавируса от легкой до средней степени тяжести.

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