ОБСЄ зафіксувала ворожу важку артилерію у забороненій зоні [ Редактировать ]
Ворожу важку техніку зафіксувала ОБСЄ у забороненій зоні. Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу.
Зокрема, на непідконтрольній території Донеччини безпілотники спостерігачів виявили 30 танків і гаубицю на полігоні поблизу селища Покровка.
А у селищі Безіменне нарахували дві бойові броньовані машини та радіорелейну станцію.
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