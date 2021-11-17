На фронті зафіксували політ ворожого безпілотника [ Редактировать ]
Український військовий поранений на Сході. За минулу добу ворог 13 разів порушував режим тиші, 6 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Противник обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Причепилівки, Новотошківського і Новозванівки. Крім того, зафіксовано проліт ворожого безпілотника із перетином лінії зіткнення. Українські захисники давали відсіч ворогу.
по теме
За минулу добу ворог 10 разів порушував режим тиші, 5 із яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Позиції українських військових атакували неподалік Золотого, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки і Попасної.
Це водій-санітар. Він у тяжкому стані. За останню добу з боку окупантів зафіксовані шість порушень режиму тиші.
Вони загинули на місці. Про це повідомляють у штабі ООС.
Запеклих боїв тут зараз ніби й нема. Але й про перемир'я не йдеться. Ворог укріплює свої позиції. Проводить розвідку.