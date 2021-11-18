У Дніпрі повідомили про підозру старшому адміністратору і санітарці приватного пансіонату для літніх людей, де у вівторок загинули п'ятеро жінок. Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Їх затримали, обом загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб.

Максим Кудрявцев, заступник начальника управління Дніпропетровської обласної прокуратури: