В пожежі будинку для літніх людей звинувачують санітарку та адміністраторку [ Редактировать ]
У Дніпрі повідомили про підозру старшому адміністратору і санітарці приватного пансіонату для літніх людей, де у вівторок загинули п'ятеро жінок. Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Їх затримали, обом загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб.
Максим Кудрявцев, заступник начальника управління Дніпропетровської обласної прокуратури:
Є старший адміністратор, який там знаходиться та має піклуватися про всіх осіб, які знаходяться у даному закладі, є певна няня-санітарка, яка повинна відповідати за певних осіб. Та є особа, яка взагалі організувала пансіонат для літніх людей та взагалі повинна контролювати, що відбувається. Чи є пожежна безпека, сигналізація пожежна. Чи відповідають норми.
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