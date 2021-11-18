У Києві не буде проїзду по 20 грн - Кличко [ Редактировать ]
Проїзду по 20 гривень у столиці не буде. Принаймні до кінця опалювального сезону. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. На фейсбук-сторінці мер написав, що питання про підвищення тарифу за проїзд у громадському транспорті спершу винесуть на публічне обговорення.
Мовляв, ціни на енергоносії значно підскочили, отже, зростає собівартість перевезень. А зі столичного бюджету і так доводиться перекривати різницю в тарифах на опалення. Компенсувати ще й вартість проїзду надто витратно, - зауважив Кличко.
по теме
В связи с ростом цен на энергоносители столица Украины оказалась в сложной экономической ситуации
В Киеве цены на проезд в общественном транспорте могут не повысить до 20 гривен за поездку
Анонсированное подорожание проезда в 2,5 раза и дифференцированный тариф для киевлян и "приезжих" вызвали новую волну интереса к так называемой "карте киевлянина", которая будет давать право на льготную цену билета. "Подробности" разбирались как ее оформить
Безлимитный проездной на месяц подорожает до 2990 гривен
За разовий квиток у метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі доведеться викласти 20 гривень.