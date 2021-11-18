Верховна Рада вже цього тижня може розглянути законопроєкт про надання трьох мільярдів гривень на виплати щепленим українцям. Йдеться про тисячу гривень для кожного, хто пройшов повний курс вакцинації. Уряд уже розробив механізм виплати грошей.

Які ще ковідні компенсації можуть отримати люди - розкаже Даніїл Снісар.

Вакцинальна тисяча. Урядовці узгодили механізм виплати обіцяних президентом грошей. Їх мають отримати усі, хто пройшов повний курс антиковідного щеплення. Тисячу гривень виплатять на віртуальні картки у додатку "Дія". А витратити гроші можна на квитки в кінотеатри, театри, на концерти, заняття спортом та подорожі Україною - потягом, або літаком. В уряді сподіваються, що програма підтримає також малий та середній бізнес, який постраждав через пандемію.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Програма запрацює з грудня цього року і буде діяти в цьому, і до кінця 2022 року. Три мільярди гривень направляємо на програму в цьому році, та ще три - з початку наступного, з розширенням фінансування. Жодних податків на цю тисячу нараховуватись не буде. Також ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидій людьми.

Перелік компаній, в яких можна платити віртуальною "Дія-карткою", зараз формує уряд. Вже визначилися з критеріями відбору.

Ярослав Железняк, народний депутат:

Ці критерії наступні - це п'ять працівників і сплата ЄСВ, щонайменше, за 2-3 квартал 2021 року. Люди ідуть по підприємствах, які зареєстровані в програмі "Дія", які пройшли верифікацію і розраховуються за послуги на тисячу гривень.

Стартувати виплати мають на День Святого Миколая. А витрачати кошти можна буде впродовж чотирьох місяців після активації у додатку "Дія".

Та це ще не всі ковідні пряники. До кінця року працюватиме ще кілька програм пандемійної допомоги. Пенсіонерам, старшим за 80 років, щомісяця доплачуватимуть по півтисячі гривень. Медики, які задіяні у боротьбі з коронавірусом отримають до 300 відсотків до зарплати.

І далі діятиме спрощений порядок надання субсидій тим, хто втратив роботу через карантин та встав на облік у центрі зайнятості. Щоправда, автоматичне їх переоформлення, нагадаю - скасували. Під забороною - нарахування штрафів та пені за споживчими кредитами та на заборгованість за послуги ЖКГ.

А ще - уряд звільнив від ПДВ ввезене в Україну обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування ковіду. Це має активізувати створення власних виробничих потужностей та забезпечити внутрішні потреби фармринку.

Для бізнесу подовжили мораторій на податкові перевірки. А підприємцям, які не можуть користуватися орендною нерухомістю дозволили за неї не платити. Натомість сплачується земельний податок та орендна плата за землю комунальної та державної власності.