Місячна норма дощу там випала менше, ніж за добу.

Затоплені домівки, змиті дороги та баржа посеред набережної. Канадська провінція Британська Колумбія потерпає від паводків. Все через рясні дощі, які спричинили розлив річок. Як місцеві переживають негоду - розкаже Марина Біленька.

З набережної Ванкувера відкрився краєвид на... баржу. Непришвартоване судно прибило до берега штормом, який вже кілька днів вирує на заході Канади. До пляжу принесло й вітрильний човен. А місцевий порт припинив роботу - внаслідок повеней туди не можуть дістатися вантажні потяги, які транспортують товари до та з морської гавані.

Негода вирує у провінції Британська Колумбія з неділі. Місячна норма дощу там випала менше, ніж за добу. З берегів почали виходити річки. Пошкоджені залізничні колії, дороги й мости. Також відомо щонайменше про один потяг, що зійшов з рейок, минулося без жертв.

Кайл Дональдсон, метеоролог:

Погода спричинила вимкнення електроенергії, зокрема в Чилліваку, Мейпл-Ридж і Бостон-Бар. Сильний мокрий сніг повалив численні дерева. Ми також маємо серйозні повені та очікуємо на ураган.

За 200 кілометрів від Ванкувера - у Мерріті - з ладу вийшли водоочисні станції. Рівень води на вулицях міста подекуди перевищив один метр.

Тут наче озеро. Майже 8 тисяч людей змушені покинути свої домівки.

Бейлі Аллен, жителька міста Мерріт:

Наш будинок не постраждав і ми в безпеці. Мені пощастило, а дім моїх родичів сильно затопило.

Канадські медіа повідомляють і про численні зсуви ґрунту. Стихія забрала життя щонайменше однієї людини. Ще двоє зникли безвісти. В районі міста Агассіс сталися два зсуви, тонни ґрунту перекрили одну з автомагістралей. На дорозі заблокували майже сто автівок, в яких перебували зо три сотні людей. До їхньої евакуації долучили авіацію.

А от жителі міста Абботсфорд внаслідок стихійного лиха пересіли з автівок на човни й гідроцикли. Допомогли врятувати із затопленої ферми близько 50 корів.

Генрі Браун, мер міста Абботсфорд:

Коли я бачу телят по вуха у воді, то моє серце розривається. З іншого боку, я вражений нашими містянами, як вони об'єдналися заради порятунку тварин.

Зливи дісталися й сусідньої країни. В американському штаті Вашингтон повідомляють про масове вимкнення електрики. Без струму лишилися 150 тисяч домівок.