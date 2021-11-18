Слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб.

У Дніпрі повідомили про підозру старшому адміністратору і санітарці приватного пансіонату для літніх людей, де у вівторок загинули п'ятеро жінок.

Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Їх затримали, обом загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб.