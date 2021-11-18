Винуватцям в пожежі пансіонату для літніх людей обирають запобіжний захід [ Редактировать ]
У Дніпрі повідомили про підозру старшому адміністратору і санітарці приватного пансіонату для літніх людей, де у вівторок загинули п'ятеро жінок.
Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки. Їх затримали, обом загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб.
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Працівниць підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки.
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