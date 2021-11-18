В Украине обнародовали поражающие данные о смертности населения [ Редактировать ]
По состоянию на январь-сентябрь 2021 года смертность населения в Украине на 14,3% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Таким образом, всего с начала года в Украине умерло 487 855 человек. Это на 61 168 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерло 426 687 человек.
Отмечается, что в сентябре 2021 года умерли 48 425 человек, что в несколько раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом с начала 2021 года на территории Украины родились 205 385 человек, а миграционный прирост составил 13 954 человека.
Читайте также, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что смертность от COVID может расти даже после стабилизации ситуации с новыми случаями заражений. Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составлял 14 дней.
Кроме того, Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-август 2021 года. Смертность по сравнению с прошлым годом выросла на 16,2%, всего с начала года в Украине умерло 439 430 человек.
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