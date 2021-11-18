Прикордонникам дозволили застосовувати бойову техніку та зброю для відбиття нападу [ Редактировать ]
Безпекою рубежів переймалися сьогодні народні депутати. Прикордонникам дозволили застосовувати бойову техніку та зброю для відбиття нападу, захисту людей або затримання злочинців. А також - для протидії спробам блокувати пункти пропуску. У парламенті наголосили - ухвалення закону не пов'язане з нинішньою міграційною кризою, бо документ подали на розгляд значно раніше.
А ще нардепи хочуть додати грошей на "Велике будівництво". Два з половиною мільярди - на завершення найдовшої траси в країні "Стрий - Ізварине" та на добудову мосту через Дніпро в Запоріжжі. Частину коштів мають спрямувати на створення національного авіаперевізника. Документ проголосували в першому читанні. Але не згодні з цим опозиційні фракції. Мовляв, краще було б віддати ці гроші на обіцяну допомогу бізнесу і на стимулювання вакцинації. До слова, законопроєкт про "президентську тисячу" теж ухвалили в першому читанні.
Олена Шуляк народний депутат, "Слуга народу":
На неї до кінця року передбачається виділити три млрд гривень. Важливо, що джерела коштів - це перевиконання показників бюджету, конкретний механізм виплат урядовців представлять незабаром, передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалася допомога по вісім тисяч гривень.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Я так і бачу бабусю в моєму селі Нестоїт, це на моєму округу, в мене таке є село, і ця бабуся йде бере тисячу і йде на пілатес, потім іде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу. Над ким ми знущаємося?
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Тож основні показники не змінилися. Стабільна гривня, долар за 28,6, мінімальна зарплата - 6 700, рекордне зростання ВВП - до трьох із половиною відсотків.
Нардепи ухвалили сім законів, але до скандального податкового їхні руки не дійшли. Хоча документ у порядку денному був.
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Це своєрідний депозит, його можна буде витратити на похід у кіно чи на концерт, на абонемент у спортзал або на подорож у межах України.
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