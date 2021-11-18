Безпекою рубежів переймалися сьогодні народні депутати. Прикордонникам дозволили застосовувати бойову техніку та зброю для відбиття нападу, захисту людей або затримання злочинців. А також - для протидії спробам блокувати пункти пропуску. У парламенті наголосили - ухвалення закону не пов'язане з нинішньою міграційною кризою, бо документ подали на розгляд значно раніше.

А ще нардепи хочуть додати грошей на "Велике будівництво". Два з половиною мільярди - на завершення найдовшої траси в країні "Стрий - Ізварине" та на добудову мосту через Дніпро в Запоріжжі. Частину коштів мають спрямувати на створення національного авіаперевізника. Документ проголосували в першому читанні. Але не згодні з цим опозиційні фракції. Мовляв, краще було б віддати ці гроші на обіцяну допомогу бізнесу і на стимулювання вакцинації. До слова, законопроєкт про "президентську тисячу" теж ухвалили в першому читанні.

Олена Шуляк народний депутат, "Слуга народу":

На неї до кінця року передбачається виділити три млрд гривень. Важливо, що джерела коштів - це перевиконання показників бюджету, конкретний механізм виплат урядовців представлять незабаром, передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалася допомога по вісім тисяч гривень.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":