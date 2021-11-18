Керівник черкаського відділення Нацкорпусу повертається додому [ Редактировать ]
Керівник черкаського відділення Нацкорпусу повертається додому. Дмитра Кухарчука випустили із СІЗО під особисте зобов'язання. Рішення ухвалив Печерський райсуд Києва. Нагадаю, Кухарчука звинувачують у хуліганстві. Йдеться про події 14 серпня, коли Нацкорпус організував мітинг біля Офісу Президента, який закінчився сутичками з поліцією. У МВС тоді заявили про сімох постраждалих правоохоронців.
Віктор Вараниця, прокурор:
Прошу продовжити запобіжний захід обвинуваченому Кухарчуку Дмитру Васильовичу терміном на 60 днів.
Дмитро Кухарчук, голова Черкаського обласного осередку політичної партії "Національний корпус":
Те, що мені інкримінують, абсолютно не співпадає з тими доказами, які надавалися на самому початку. І надаються по сьогоднішній день.
Олег Білоцерківець, суддя Печерського районного суду м.Києва:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва Вараниці про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Кухарчука Дмитра Васильовича відмовити.
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