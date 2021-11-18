Абігейл намалювала вісім тисяч мультяшних китів білух [ Редактировать ]
14-річна художниця заробила один мільйон доларів на електронному мистецтві. Абігейл намалювала вісім тисяч мультяшних китів білух. Кожен персонаж - унікальний. Разом зі своїм братом - виставила їх на продаж у форматі невзаємозамінних токенів. Це технологія, яка покликана захистити авторські права, а також право власності на онлайн-картину. Усі роботи дівчини розкупили за 10 годин. 200 тисяч доларів від свого першого мільйона вона спрямувала на благодійність.
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